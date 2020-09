La situazione coronavirus in Italia al 17 settembre: i numeri del bollettino odierno con i contagi e i tamponi in aumento

Aumentano i contagi, ma anche i tamponi: questa la situazione del coronavirus in Italia al 17 settembre. Nel bollettino del Ministero della Salute sono 1585 i nuovi positivi a fronte di ben 101.773. In totale da inizio epidemia il numero di contagiati in Italia è di 293.025, mentre gli attualmente positivi sono 41.413: di questi 212 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), 2.348 ricoverati in regime ordinario e 38.853 in isolamento domiciliare. I guariti sono, invece, 689 per un totale di 215.954 da inizio epidemia. Purtroppo si registrano anche 13 deceduti: il totale dei morti sale così a 35.658.

A livello regionale, la Lombardia registra il maggior numero di casi (281), seguita dalla Campania con 195 nuovi positivi ma meno della metà dei tamponi effettuati.