CM.IT LIVE | Super diretta mercato: SEGUI la trasmissione

Nuovo appuntamento con la TV di Calciomercato.it: diretta a partire dalle ore 21.30 sui nostri canali social e su Youtube

Consueto appuntamento con la super diretta mercato di Calciomercato.it. Dalle ore 21.30 saremo live sui nostri canali social (Facebook e Twitter) e su Youtube per le principali trattative e tutti gli aggiornamenti di mercato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

In conduzione, come sempre, Marco Giordano, insieme ai nostri Giorgio Musso, Martin Sartorio, Bruno De Sanctis e Mirko Calemme. Come ospiti avremo Matteo Caronni di ‘Telelombardia’, Daniele Corvi di ASI (Agenzia Stampa Italiana) che oggi ha seguito Suarez a Perugia. L’argomento del giorno, ovviamente, sarà proprio Suarez e l’affare fra Napoli e Roma per Milik, che potrebbe portare Dzeko alla Juventus.

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!