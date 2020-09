Gareth Bale e Sergio Reguilon voleranno domani per Londra. Entrambi i calciatori sono pronti ad indossare la maglia del Tottenham

Doppio colpo per Mourinho. Il Tottenham, sconfitto all’esordio in Premier League dall’Everton di Carlo Ancelotti, si appresta ad accogliere Gareth Bale e Sergio Reguilon. La trattativa tra gli Spurs e il Real si avvia verso la conclusione: la fumata bianca è attesa davvero a breve e come riporta in Inghilterra ‘SkySports’, entrambi i calciatori sono pronti a volare per Londra già domani.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Niente Serie A dunque per Reguilon. L’ex terzino del Siviglia è stato accostato con insistenza a Napoli e Inter ma nel suo futuro ci sarà l’Inghilterra e il Tottenham di Mourinho.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la cifra dell’accordo

Calciomercato Juventus, Suarez vola in Italia | Pista ancora aperta