Calciomercato Sampdoria, Ferrero a sorpresa: vuole Keita Baldé

La Sampdoria ci sta provando per il ritorno di Keita Baldé in Italia. Il giocatore, ai margini del progetto del Monaco, potrebbe arrivare in prestito

Per Claudio Ranieri potrebbe arrivare un regalo dall’alto tasso tecnico nei prossimi giorni: Keita Baldé, ex Lazio e attualmente al Monaco, dove però sarebbe stato messo ai margini dal nuovo tecnico Kovac.

E allora, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il senegalese potrebbe cercare il rilancio ancora in Italia, destinazione che gradisce, stavolta alla Sampdoria. I blucerchiati lo prenderebbero in prestito, anche perché i 4 milioni di ingaggio percepiti vanno ben al di là degli standard doriani, che però sarebbero supportati dallo stesso Monaco nell’esborso.

E infine un probabile diritto di riscatto, fissato circa a 12 milioni di euro, che andrebbe a sancire la fine del periodo di ‘prova’. Il 25enne ex biancoceleste c’è, come la pazza idea di Ferrero. Si attendono ora risvolti concreti.

