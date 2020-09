Calciomercato Roma, un ritorno come vice Milik: valutazioni in corso

La Roma, oltre a Milik, vorrebbe aggiungere anche un nuovo elemento al reparto offensivo: proposto il ritorno di Scamacca

Le grandi manovre di mercato della Roma non si concluderanno con l’arrivo di Milik: il polacco nella giornata di oggi ha detto si ai giallorossi. L’assenso dell’ex Ajax era la condizione necessaria per concretizzare l’operazione, perché l’accordo con il Napoli era già totale. Gli uomini di mercato giallorossi, però, sono ancora alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo: proposto un ritorno come vice Milik.

La Roma potrebbe virare su Gianluca Scamacca come attaccante di riserva, una valida alternativa che possa permettere di far tirare il fiato a Milik quando necessario. Nella Capitale si starebbero facendo delle valutazioni riguardo al ritorno del classe ’99 di proprietà del Sassuolo, che nel 2015 lasciò i giallorossi per passare al PSV.

