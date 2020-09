Dopo i colpi Brahim Diaz e Tonali, unici al rinnovo di Ibrahimovic, il calciomercato del Milan si concentra sulla difesa: rinnovo di Donnarumma e un rinforzo per Pioli

Il Milan non ha ancora chiuso il suo mercato. Il colpo dell’estate rossonera è stato Sandro Tonali, ‘soffiato’ ai cugini dell’Inter che a lungo lo hanno inseguito. Brahim Diaz andrà a rinforzare la trequarti rossonera, mentre in avanti il rinnovo di Ibrahimovic assicura gol, carattere ed esperienza alla squadra di Stefano Pioli. Una rosa che però è ancora da completare con alcuni tasselli mancanti che devono essere aggiunti. La prima cosa che viene in mentre è la difesa dove dietro a Kjaer e Romagnoli (infortunato) l’alternativa di Pioli è Gabbia, considerato l’infortunio di Musacchio (che potrebbe anche essere ceduto) e il probabile addio di Duarte. A centrocampo dovrebbe arrivare un nuovo innesto, mentre per l’attacco, salvo occasioni dell’ultima ora, le cose dovrebbero rimanere così come sono. Ma, nel giorno del debutto in Europa League, facciamo un punto sul calciomercato Milan: dal rinnovo di Donnarumma agli obiettivi per la difesa e il centrocampo.

Calciomercato Milan, Donnarumma al bivio. In difesa obiettivo Milenkovic

Nel capitolo difesa rientra anche lo spinoso caso Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto e per il Milan c’è lo spauracchio di perderlo a zero. Un’eventualità che in casa rossonera non vogliono prendere in considerazione: c’è però da trattare con Mino Raiola e far fronte alle richieste d’ingaggio del procuratore. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è una bozza d’accordo tra Raiola e la Juventus per Donnarumma: ingaggio da 10 milioni di euro per quattro stagioni qualora la rottura con il Milan diventasse concreta. I buoni rapporti tra le due società potrebbero dare vita anche ad una trattativa particolare con un rinnovo di una stagione e la Juventus che sborserebbe 25 milioni (15 più contropartita) per acqusitare l’estremo difensore.

In attesa di sviluppi sul fronte Donnarumma, Maldini e Massara lavorano ad assicurare un altro difensore a Stefano Pioli. Il nome in cima ai desideri del tecnico milanista è Nikola Milenkovic con il quale il tecnico ha già lavorato alla Massara . Il problema è rappresentato dalla valutazione fatta dalla società viola: la richiesta è di 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai meneghini. Si può trattare inserendo qualche contropartita come il brasiliano Paqueta che sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri.

A centrocampo, invece, il nome buono è quello di Massara che avrebbe già dato il suo assenso al ritorno a Milano. Bisogna però trovare l’accordo con il Massara.

Shamrock Rovers-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv

In attesa di novità sul fronte mercato, per il Milan è già tempo di campo. Questa sera (ore 20) i rossoneri scenderanno in campo contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Rebic e dell’infortunato Leao, ed allora alle spalle di Ibrahimovic il trio formato da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Dalla panchina dovrebbero partire, invece, i due neo-acquisti Tonali e Brahim Diaz. A centrocampo ci saranno Kessie e Bennacer, mentre in difesa coppia centrale Kjaer-Gabbia con Calabria ed Hernandez sulle fasce.

Shamrock Rovers-Milan, gara di andata dei preliminari di Europa League, sarà trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.

Probabili formazioni Shamrock Rovers-Milan:

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejon, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

