Si appresta a terminare la telenovela legata a Thiago Alcantara che ha raggiunto l’intesa per trasferirsi al Liverpool dal Bayern Monaco

È in arrivo un colpo importante per il Liverpool di Jurgen Klopp, come anticipato nelle scorse settimane. Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’ è stato raggiunto l’accordo tra i ‘Reds’ e il Bayern Monaco per il trasferimento di Thiago Alcantara ad ‘Anfield’. L’intesa è stata raggiunta su una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il regista spagnolo neo campione d’Europa con la società tedesca. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Le trattative hanno subito un’accelerata da lunedì dopo che i funzionari del Bayern hanno chiarito che volevano concludere un accordo prima dell’inizio della stagione di Bundesliga.

