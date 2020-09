Juventus, Momblano: “Suarez a Perugia per esame cittadinanza”

Juventus, le ultime su Suarez prossimo all’esame per la cittadinanza italiana

La Juventus ha ormai virato su Dzeko (in attesa di una risposta di Milik alla Roma: l’agente del polacco è a Trigoria), ma l’argomento Suarez continua a tenere banco. Il giornalista Luca Momblano fa il punto su Twitter sull’attaccante uruguaiano del Barcellona, o meglio sul suo esame – previsto nella giornata di oggi – per l’ottenimento della cittadinanza italiana: “Luis Suarez gioca d’anticipo: programmato arrivo in Italia nel pomeriggio, con rientro preserale a Barcellona, per esame propedeutico alla cittadinanza – il tweet di Momblano – Fibrillazione a Perugia, ma la prova non si terrà a Palazzo Gallenga”.