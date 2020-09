La Juventus aspetta l’ultimo sì di Milik alla Roma per chiudere l’affare Dzeko con i giallorossi e consegnare il nuovo centravanti a Pirlo

Giornata campale per il triangolo di mercato tra Roma, Napoli e Juventus che vede protagonisti Milik e Dzeko. Oggi come rivelatovi da Calciomercato.it ci sarà un nuovo incontro tra il club giallorosso e l’agente del centravanti ex Ajax, sbarcato ieri in Italia dalla Polonia. Milik va verso il sì alla Roma e di conseguenza sbloccherebbe l’affare legato al passaggio di Dzeko alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: Pantak, agente di Milik, è a Roma

Calciomercato Juventus, attesa per Dzeko. Ma Suarez non tramonta

Il bosniaco è il profilo ideale per Pirlo nella sua nuova Juventus, con il tecnico bianconero che spera di averlo a disposizione già per domenica sera nel match della prima di campionato contro la Sampdoria. Con la Roma c’è un accordo da 16-20 milioni di euro, mentre Dzeko è pronto un biennale da 7,5 milioni a stagione. La dirigenza bianconera con in testa il CFO Paratici non vogliono però farsi trovare impreparati in caso di clamorosi colpi di scena legati alla vicenda Milik e tengono vive le piste Cavani, Giroud e Morata come riporta ‘Tuttosport’. Anche per Suarez ci sarebbe ancora una possibilità, con l’attaccante del Barcellona che oggi potrebbe sostenere a Perugia l’esame per ottenere il passaporto italiano. Nell’eventualità in cui la Juve opti per Giroud, ci sarebbe spazio per un ulteriore colpo in attacco con Suarez che da svincolato potrebbe essere tesserato fino al 14 dicembre (senza però giocare la Champions League). Al momento però la ‘Vecchia Signora’ ha accantonato la trattativa che porta all’ex Liverpool, decisa a consegnare Dzeko ad Andrea Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, affare Dzeko | Ultime CM.IT sulle cifre dell’accordo Juve-Roma