Oggi è il giorno decisivo per il maxi intreccio di attaccanti tra Juventus, Roma e Napoli: ci sono gli accordi, potrebbero arrivare anche gli annunci

Sembra agli sgoccioli la lunga telenoveola di calciomercato che ha coinvolto Juventus, Roma e Napoli. L’incastro di attaccanti potrebbe arrivare finalmente in queste ore, un domino che prepara a sbloccare diverse operazioni. In testa c’è sempre Arek Milik, che ha chiesto del tempo per riflettere, con la giornata di ieri che è stata in qualche modo decisiva. Come vi abbiamo raccontato, il suo agente è arrivato a Roma e poi ha raggiunto a Napoli il calciatore. Il classe ’95 ha parlato con la Juventus, che gli ha ribadito la volontà di puntare su Dzeko e il bisogno del suo sì alla Roma per questo, poi con i giallorossi che invece gli hanno illustrato il progetto con un ingaggio top. Intanto i club hanno già trovato tutti gli accordi tra loro.

Calciomercato Juventus, oggi il sì di Milik: giornata definitiva

Poi in serata il confronto interno con la compagna Jessica. Oggi andranno in scena altri contatti tra l’agente di Milik e la Roma, tra cui verosimilmente ci sarà quello definitivo. Il polacco ha chiesto un’altra notte di riflessione, ma la sensazione è che oggi sia la giornata decisiva per il sì del bomber classe ’95 ai giallorossi e, di conseguenza, dell’arrivo di Dzeko alla Juventus. In queste ore potrebbero partire gli iter di arrivo in città e visite mediche per entrambi i giocatori, poi mancherebbero solo gli annunci.