La Juventus è interessata a Sergino Dest ma intanto l’Ajax alza la posta e respinge un’offerta da 18 milioni di euro

La Juventus a caccia di esterni difensivi. Nella rosa di Pirlo, oltre all’attaccante che sarà Edin Dzeko – salvo colpi di scena – uno dei ruoli più scoperti è proprio quello dei terzini. Per questo da tempo si parla di un interessamento per Sergino Dest, 19 anni, americano in forza all’Ajax al quale è legato con un contratto fino al 2022. Operazione non semplice per la grande concorrenza che c’è sul calciatore: i Lancieri, secondo quanto si legge su ‘sportmediaset.it’, si sono visti arrivare una offerta da 18 milioni di euro dal Bayen Monaco, proposta rispedita al mittente. Un no che fa comodo ai bianconeri che restano così in corsa.

L’assalto al calciatore però è solo iniziato: oltre a Juve e bavaresi, anche il Barcellona è sulle tracce di Dest. Per tutti l’avvertimento è chiaro: per strappare Dest all’Ajax c’è la necessità di presentare un’offerta importante, altrimenti la risposta sarà la stessa che si visto recapitare il Bayern Monaco. No, grazie.