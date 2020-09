Il trasferimento di De Sciglio alla Roma in bilico: la Juventus potrebbe offrire Rugani al club giallorosso al posto del laterale ex Milan

Non solo l’operazione che dovrebbe portare Edin Dzeko alla corte di Pirlo. Juventus e Roma lavorano su più fronti in questa finestra estiva del mercato, sfruttando l’ottimo rapporto tra le due dirigenze che già un anno fa aveva partorito lo scambio Spinazzola-Pellegrini. Oltre al bosniaco in ballo c’è pure De Sciglio, che potrebbe fare il percorso inverso approdando a Trigoria.

Juventus, frenata per De Sciglio: ipotesi Rugani per la Roma

Il trasferimento del duttile laterale ex Milan è però al momento bloccato da Karsdorp, che non sarebbe convinto del passaggio con la maglia del Genoa. L’affare rimane in standby, con Juventus e Roma che avevano già trovato l’intesa attraverso un accordo slegato rispetto a Dzeko per un prestito con diritto di riscatto. Paratici e Fienga restano in attesa di evoluzioni per De Sciglio, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe a questo punto pensare di offrire Rugani ai giallorossi se la trattativa con l’ex Milan dovesse saltare definitivamente. La Roma però in quel ruolo punterebbe a cedere Fazio aprendo così al ritorno alla corte di Fonseca di Smalling, con quest’ultimo entrato nei radar anche dell’Inter in Serie A.

