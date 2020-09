Il Genoa dopo il no di Karsdorp ha deciso di puntare su Zappacosta del Chelsea, che può arrivare dal Chelsea

Non si ferma il Genoa del presidente Preziosi. Il Grifone, che ha sul tavolo diverse trattative con l’Inter, è pronto a chiudere per un nuovo terzino. Dopo il no di Karsdorp, che ha preferito rimanere nella Capitale, i rossoblu hanno deciso di cambiare obiettivo.

Come riporta Sky Sport, il Genoa è avanti per Zappacosta. Il calciatore, accostato nei giorni scorsi all’Atalanta, che ha poi chiuso per Piccini, può arrivare in prestito dal Chelsea.

