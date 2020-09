Calciomercato Genoa, accordo con il Chelsea: domani la firma

Il Genoa ha trovato un accordo con il Chelsea per l’arrivo di Davide Zappacosta: il terzino arriverà in prestito annuale

Il mercato del Genoa si è sbloccato alla grande: il club ligure, oltre a muoversi verso Pjaca, ha raggiunto l’accordo per un colpo molto importante. Come rivelato da ‘Sky Sport’, Davide Zappacosta arriverà a Genova in prestito annuale dal Chelsea. Il club rossoblù ha sondato anche il terreno per Antonio Candreva, ma poi ha virato sul terzino che l’anno scorso ha vestito la maglia della Roma. Domani sono previste le visite mediche e la firma che lo riporterà in Serie A, questa volta con la maglia del Genoa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko con i bagagli pronti: ecco quando può partire, le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Caronni: “Suarez e Dzeko insieme!”