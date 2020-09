SONDAGGIO CM.IT – Inter, vice-Lukaku: ecco chi sarebbe il migliore

Inter a caccia di un vice-Lukaku, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower su Twitter chi sarebbe il sostituto ideale del belga

Un colpo in attacco per regalare ad Antonio Conte il vice di Romelu Lukaku. L’Inter valuta con attenzione un’alternativa per il reparto offensivo, con l’obiettivo di far rifiatare il belga in una stagione che si preannuncia molto lunga. Perciç abbiamo chiesto attraverso un sondaggio Twitter ai lettori di calciomercato.it chi sarebbe il miglior vice-Lukaku. E il 39,6% ha decretato che la scelta giusta sarebbe Olivier Giroud, da tempo accostato ai nerazzurri. Una percentuale però che non è così netta, visto che per il 36% il nome giusto sarebbe quello di Andrea Pinamonti. Più indietro Fernando Llorente, votato dal 18,7% degli utenti, mentre secondo soltanto il 5,8% i nerazzurri dovrebbero puntare su un altro attaccante.

