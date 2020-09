Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tornato sulla questione stadi. Ecco le sue dichiarazioni

Gabriele Gravina, ricevendo a Camaiore (Lucca) il Premio “Città di Camaiore Versilia Football Planet”, è tornato a parlare della riapertura degli stadi: “Auspico il ritorno del pubblico sugli spalti quanto prima. C’è l’esigenza di restituire ai fruitori l’evento. Ho incontrato il Premier Conte giorni fa e abbiamo affrontato il tema: priorità ora alle scuole, ad ottobre parleremo della questione stadi. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E ancora sui playoff: “Qualcuno aveva criticato questa mia idea, poi però ha vissuto e visto l’esperienza delle Final Eight di Champions League ed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l’espressione playoff, dovevo usare un altro ‘inglesismo’. Il campionato vive un momento di assuefazione e sappiamo che mancano le risorse. Occorre inventarsi una valorizzazione della competizione, per rendere più appetibile il prodotto. Sull’ipotesi delle Final Eight ci si può lavorare”.

