Coronavirus, bollettino 16 settembre: 1452 nuovi casi e 12 decessi

Il bollettino aggiornato della Protezione Civile con i tamponi processati nelle ultime 24 ore: sono 1452 i nuovi casi mentre 12 i decessi

Sale il numero dei dimessi, ma anche quello dei contagiati nell’emergenza Coronavirus in Italia. Sono 620 in più i guariti delle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi 1452, su oltre 100mila tamponi processati, con un aumento considerevole rispetto alla giornata di ieri, nella quale erano stati circa 80mila. 12 le persone decedute, mentre crescono, seppur di poco, i ricoveri: sono 6 in più le persone in terapia intensiva e 63 in più i ricoverati in regime ordinario.

