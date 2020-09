Ciclismo, Bernal si arrende: ritiro dal Tour de France

Il campione in carica, ostacolato dal mal di schiena, si ritira dalla corsa prima del via alla tappa n.17. “Non volevo finisse così”, ha dichiarato

Bernal si ritira. Il 23enne colombiano, campione in carica della competizione, si arrende alla vigilia della 17esima tappa e dà forfait dichiarando “non volevo finisse così, ma è la decisione giusta da prendere”.

Ostacolato dal mal di schiena, era ormai fuori dalla lotta per la maglia gialla e quindi l aresa prima di una delle tappe più attese, con l’arrivo in salita ai 2.304 metri del Col de la Loze. “Ho il massimo rispetto per questa gara e non vedo l’ora di tornare negli anni avvenire”, ha dichiarato.