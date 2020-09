Calciomercato Milan, Todibo torna di moda | Ecco le cifre

Jean-Clair Todibo, difensore centrale di proprietà del Barcellona, potrebbe lasciare il Camp Nou e su di lui ci sarebbe ancora il Milan di Stefano Pioli: le ultime sul calciomercato

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Milan di Stefano Pioli, che domani sarà impegnato contro lo Shamrock Rovers in Europa League, sarebbe ancora interessato al profilo di Jean-Clair Todibo, difensore centrale di proprietà del Barcellona ora di Ronald Koeman.

Se in casa rossonera non dovesse infatti arrivare Nikola Milenkovic, Todibo sarebbe il profilo perfetto per Stefano Pioli. Per il cartellino del talentuoso difensore, il Barcellona sembra intenzionato a chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma attenzione anche all’interesse del Wolverhampton, società di Premier League.

