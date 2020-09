Calciomercato Juventus, De Paul verso il Leeds | Tutte le cifre!

Rodrigo De Paul, jolly dell’Udinese, potrebbe approdare in Premier League, al Leeds di Marcelo Bielsa: le ultime sulla trattativa per il numero 10 del club friulano

Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero Veneto’, Rodrigo De Paul, jolly offensivo dell’Udinese, avrebbe detto sì all’offerta contrattuale del Leeds per il suo trasferimento in Premier League in questa insolita finestra di calciomercato di settembre.

L’Udinese, per il cartellino dell’argentino ex Valencia, vorrebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre la società dell’italiano Radrizzani avrebbe presentato una proposta da 25 più alcuni bonus. L’offerta a De Paul invece, dovrebbe essere da 4 milioni di euro all’anno per un quadriennale.

