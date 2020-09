Calciomercato Genoa, UFFICIALE: Agudelo allo Spezia

E’ ufficiale il trasferimento di Agudelo allo Spezia con la formula del prestito più opzione d’acquisto

Bel colpo dello Spezia. Il club ligure ha concluso l’acquisto dal Genoa del centrocampista colombiano Kevin Agudelo. Operazione chiusa con la formula del prestito più diritto di riscatto. Nella foto in alto Agudelo è con l’agente Luca Guglielmo della GG11 dopo la firma del contratto con la società del patron Volpi.

Ecco il comunicato ufficiale: “Nuova pedina per la mediana aquilotta. Dal Genoa arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione, il centrocampista Kevin Agudelo. Calciatore colombiano, nato a Puerto Caicedo, al confine con Ecuador e Perù, muove i primi passi nel mondo del calcio a Bogotà, prima di avere la grande occasione di mettersi in mostra in prima divisione con l’Atletico Huila, esperienza che gli vale l’approdo in Italia, più precisamente al Genoa, con cui ha trascorso la prima fase dello scorso campionato, concluso con la maglia della Fiorentina. Classe 1998, grinta e carattere da vendere sono le qualità che possono descrivere perfettamente il nuovo arrivato in casa Spezia Calcio. Un jolly a centrocampo, una freccia in più nell’arco di mister Italiano, che può svariare su entrambe le fasce e che fa degli inserimenti la sua arma migliore. Benvenuto in maglia bianca Kevin!”.

