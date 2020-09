Filippo Melegoni è un nuovo giocatore del Genoa. Il comunicato ufficiale dell’Atalanta

Operazione in uscita per l’Atalanta di Gasperini. Il club nerazzurro ha annunciato la cessione al Genoa di Filippo Melegoni, centrocampista classe 1999 nell’ultima stagione al Pescara. Questo il comunicato ufficiale della società bergamasca: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Genoa il calciatore Filippo Melegoni a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

