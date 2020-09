Psg, Tuchel al bivio: già contattati Allegri e Pochettino

Il Psg ha iniziato male la stagione con due sconfitte: Tuchel rischia il posto e Leonardo ha già avuto contatti con Allegri e Pochettino

Doveva andare via questa estate ma la finale di Champions e il poco tempo a disposizione hanno giocato a suo favore. L’inizio di stagione di Tuchel con il Psg però non ha fatto altro che alimentare nuovi dubbi e così la panchina dell’allenatore tedesco traballa pesantemente. Leonardo è pronto al cambio della guardia e – come si legge su ‘todofichajes.com’ – avrebbe già contattato due possibili sostituti.

Si tratta di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano era il candidato numero uno appena qualche settimana fa, poi al Psg (come all’Inter) tutto è rimasto com’era e per l’ex Juventus la pausa si è allungata. Ora però i tempi potrebbero essere maturi e in casa parigina la decisione sarebbe già stata presa: se arriverà un altro passo falso, per Tuchel l’avventura al Psg sarà finita e uno tra Pochettino e Allegri sarà chiamato per guidare il Psg di Neymar e Mbappe.