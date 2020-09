Napoli, il grazie di De Laurentiis: “Ospito tutti a pranzo”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inviato un messaggio di ringraziamento e ha promesso un pranzo per tutti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta affrontando il coronavirus. La sua positività ha destato polemiche, per la presenza all’assemblea della Lega Serie A nel giorno i cui è arrivato il risultato del tampone. Al numero uno dei partenopei però non è mancato l’affetto del momento del calcio e anche dei tifosi della propria squadra. Così oggi su Twitter ha voluto ringraziare chi gli ha espresso solidarietà: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo”.

Il video a cui fa riferimento è stato pubblicato sul portale del Napoli: diversi club Napoli sparsi in tutto il mondo gli dedicano un messaggio di solidarietà e di pronta guarigione.