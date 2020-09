Scatta il piano. La FIFA sta provando a convincere le varie Federazioni nazionali a ridisegnare le stagioni con l’introduzione dei Playoff

Il 2020 e la sosta forzata per il Coronavirus potrebbero avere accelerato un processo già in cantiere da anni, relativo ai campionati nazionali. Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ la FIFA ha iniziato a studiare soluzioni per rendere più interessanti e meno scontati i tornei introducendo la famigerata formula dei Playoff. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si tratterebbe nel caso di campionati con un solo girone, invece che andata e ritorno, seguito da gare da dentro o fuori sulla falsa riga di quanto già visto in estate con la Champions League. In questo modo si andrebbe ad arginare il problema dei tornei nazionali prevedibili e già decisi con mesi di anticipo sulla tabella di marcia. L’obiettivo è quello di ridurre le partite “inutili” e dare nuova energia ai campionati che stanno perdendo appeal. Con la formula studiata da Infantino verrebbe ridotto anche il numero di impegni delle squadre ridisegnando l’intero calendario con una stagione che potrebbe essere suddivisa in 5 mesi e nei 3 successivi i play-off e le coppe europee.

