Coronavirus, bollettino 15 settembre: 1229 nuovi positivi e 9 decessi

1229 nuovi positivi su 80517 tamponi, 9 morti e 695 guariti. Il bollettino aggiornato

Sono 1229 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero: sono 80517 i tamponi effettuati (ieri 45309), 9 le vittime e 695 i guariti. I ricoverati con sintomi sono 2222 (+100), 37289 le persone in isolamento domiciliare. Infine, aumentano di 4 unità le terapie intensive, per un totale di 201. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il Codacons denuncia De Laurentiis | Epidemia dolosa

Coronavirus, Berlusconi dimesso dall’ospedale