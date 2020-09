Calciomercato Udinese, UFFICIALE: colpo a zero dall’Argentina

Nahuel Molina è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il comunicato ufficiale del club

Nuovo rinforzo ufficiale per l’Udinese di Gotti. Il club friulano ha comunicato che “è Nahuel Molina il terzo rinforzo dell’Udinese di questa campagna acquisti. L’esterno destro argentino si lega al Club fino al 30 giugno 2025.

“Molina è un giovane di grande valore – dichiara il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – in grado di ricoprire la fascia destra con duttilità e tecnica. È bravo nel proporsi in fase offensiva ma anche nei ripiegamenti. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva”.

Nahuel Molina nasce il 6 aprile 1998, muove i primi passi nel calcio professionistico al Boca Juniors con cui debutta, il 18/2/2016, a 17 anni nel match di Primera Division contro il San Martin de San Juan. In tutto vestirà la maglia xeninezes 9 volte tra campionato e Copa Libertadores.

Nel 2017 si trasferisce in prestito al Defensa Y Justicia dove rimane fino al 2018 collezionando, tra campionato, coppa e Copa Sudamericana, 24 presenze con un gol.

Rientra al Boca prima di essere girato al Rosario Central con cui si consacra giocando 31 partite in due stagioni tra competizioni nazionali e Libertadores, realizzando anche un gol.

Ha collezionato anche 6 presenze con la nazionale argentina Under 20“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Milik più vicino | Oggi vertice Paratici-Pantak per il via libera