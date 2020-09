Calciomercato Juventus, Dzeko e Suarez insieme | Lo scenario

Il giornalista Matteo Caronni dipinge uno scenario clamoroso: “La Juventus può riuscire a prendere sia Dzeko che Suarez, ma ad una sola condizione”

Nella serata di ieri il mercato della Juventus potrebbe aver vissuto un punto di svolta: Roma e Napoli hanno accelerato per chiudere l’operazione Milik. L’arrivo del polacco in giallorosso, poi, libererebbe Edin Dzeko per i bianconeri. Nell’operazione fra Juventus e Roma, inoltre, potrebbe essere inserito anche De Sciglio come contropartita tecnica. Il bosniaco, insomma, sembra essere il più vicino alla maglia numero ‘9’ bianconera. Il giornalista Matteo Caronni, sul proprio canale ‘Youtube’, ha disegnato un clamoroso scenario in cui ‘Madama’ potrebbe accogliere sia Dzeko che Suarez.

Lo scenario di Caronni sull’attacco bianconero: “C’è una terza ipotesi, difficile, ha un 1% di possibilità: che la Juve riesca a prendere sia Dzeko che Suarez. Questo può accadere solo ed esclusivamente in un caso: se la Juve dovesse vendere Dybala, perché con gli ingaggi di Dzeko e Suarez, il rinnovo dell’argentino alle cifre che pretende sarebbe insostenibile. Sarebbe un reparto d’attacco molto vecchio ed è per questo che c’è solo 1%. Non è un’ipotesi totalmente campata per aria e improponibile”. Con la cessione del proprio numero ’10’, la Juventus potrebbe riuscire a reggere l’ingaggio di due centravanti del calibro di Suarez e Dzeko. Al momento, però, un’uscita dell’argentino appare improbabile a causa del costo elevato del suo cartellino.

