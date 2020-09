Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per il gioiellino inglese

Il Bayern Monaco pensa ad Hudson-Odoi per sostituire il partente Perisic, ma il gioiellino del Chelsea piace anche a Lipsia e Juventus

Ivan Perisic, dopo una stagione indimenticabile in Baviera, ha lasciato il Bayern Monaco per tornare all’Inter. Il club tedesco, nonostante l’acquisto di Sane, è però a caccia di un nuovo esterno offensivo e sarebbe pronto a tornare alla carica per un vecchio pallino. I campioni d’Europa in carica seguono infatti da tempo il profilo di Callum Hudson-Odoi. L’esterno offensivo inglese classe 2000 non sembra infatti essere uno dei profili incedibili di casa Chelsea e non è detto che con una buona offerta non possa lasciare Londra.

Come riferisce ‘Sky Sport Deutschland’ anche la Juventus è però fortemente interessata al talentuoso esterno inglese. Hudson-Odoi potrebbe salutare i ‘Blues’ soprattutto visti i tanti arrivi in casa londinese. Ecco che i bianconeri sarebbero pronti a farsi sotto e ad ostacolare i bavaresi. Attenzione però anche ad un altro club tedesco: pure il Lipsia infatti sarebbe sulle tracce del classe 2000.

