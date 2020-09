Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Affondo di Paratici

La Juventus potrebbe chiudere un nuovo colpo a centrocampo andando a prendere il giovane Aouar dal Lione. Possibile svolta

Andrea Pirlo aspetta ancora l’attaccante per andare a completare il reparto offensivo composto ad oggi dal solo Cristiano Ronaldo, visto anche l’infortunio di Dybala. La dirigenza bianconera si concentra però anche sulle altre zone del campo, ed in particolare sulla mediana dove dopo Arthur e McKennie potrebbe arrivare anche un altro colpo. Si è infatti presentato con idee molto chiare Pirlo da allenatore della Juventus: il neo tecnico spera infatti di abbracciare presto anche un nuovo centrocampista di qualità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

In questo senso secondo quanto riferito dal ‘Quotidiano Sportivo’ i fari sarebbero puntati tutti su Houssem Aouar, talentuoso calciatore del Lione che ha contribuito all’eliminazione in Champions dei bianconeri. Il ragazzo pare destinato alla cessione anche se la concorrenza non manca soprattutto dalla Premier League. Ciononostante la Juventus sarebbe ad una svolta con la trattativa che potrebbe anche essere in chiusura. Paratici attende infatti la cessione di qualche pedina per piazzare l’affondo decisivo in modo tale da regalare a Pirlo il talentuoso francese che potrebbe arrivare con una proposta giusta da circa 50 milioni di euro, utile a convincere Jean-Michel Aulas.

