Calciomercato Inter, Vidal in arrivo: la conferma da Barcellona

Ramon Planes, ds del Barcellona, ha parlato del futuro di Arturo Vidal, confermando come il cileno sia destinato ad accasarsi all’Inter

Il futuro di Arturo Vidal è sempre più a tinte nerazzurre. Il centrocampista cileno è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. La dirigenza meneghina ha trovato l’accordo sull’indennizzo da versare nelle casse dei catalani ed è pronta ad accogliere l’ex Juventus, che è atteso a Milano nel pomeriggio.

A confermare l’addio del calciatore è Ramon Planes, ds del Barcellona, che ai microfoni di ‘Sport’ ha dichiarato: “Stiamo facendo passi in avanti per il suo addio. Voglio ringraziare Arturo per quanto ha fatto in questi due anni. Per il gruppo è stato un giocatore molto importante. Al momento l’affare non è chiuso e non posso confermare cifre, è ovvio che siamo in una sessione di calciomercato con pochi movimenti e cifre contenute, dobbiamo essere tranquilli e coscienti dei nostri obiettivi”.

