L’Inter sembra frenare leggermente per Vidal pur non mettendo in discussione il buon esito dell’affare. Prima bisogna chiudere le uscite

L’attesa per vedere Arturo Vidal con la maglia dell’Inter non è ancora finita nonostante l’accordo raggiunto per l’indennizzo da versare al Barcellona. L’ultimo passettino da compiere per il momento non arriva con i nerazzurri, che secondo quanto raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero leggermente frenato dopo aver inizialmente pensato di poter completare le visite mediche già oggi. Stando alla rosea infatti la società di Suning avrebbe prima bisogno di chiudere un paio di uscite prima di accogliere il centrocampista cileno del Barcellona. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Il tutto un po’ per esigenze organizzative vista la rosa attualmente XL ed un po’ per motivi contabili, con la volontà di aggiungere il pesante ingaggio da circa 6 milioni solo una volta alleggerito il monte-stipendi. Occhi puntati quindi sulle cessioni con il primo che dovrebbe essere Diego Godin in direzione Cagliari. Con i rossoblù dovrebbe firmare un triennale da 2,5 milioni con un contributo da parte dell’Inter che saluterà presto anche Ranocchia prima di lavorare alle piste estere per Dalbert e Joao Mario. L’incasso vero infine potrebbe arrivare dall’addio di Marcelo Brozovic per il quale si attende comunque un’offerta seria.

