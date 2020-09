Calciomercato, UFFICIALE: Aubameyang rinnova con l’Arsenal!

Pierre-Emerick Aubameyang prolunga con i ‘Gunners’. L’annuncio ufficiale del club inglese

Adesso è ufficiale: Pierre-Emerick Aubameyang rinnova con l’Arsenal. Il club inglese ha annunciato la firma dell’attaccante su un nuovo contratto triennale. Il 31enne, negli scorsi mesi accostato anche a Inter e Juventus, era in scadenza nel 2021. Queste le sue parole dopo l’ufficialità: “La firma per questo club speciale non è mai stata in discussione. Grazie ai tifosi, ai compagni, alla mia famiglia e a tutti coloro che lavorano qui che mi fanno sentire come se appartenessi a tutto questo. Credo nell’Arsenal, possiamo raggiungere grandi obiettivi insieme. Penso che il meglio debba ancora venire”.

