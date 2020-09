Reduce dal prestito al Lecce, Paz è pronto a lasciare nuovamente Bologna e piace a due squadre di Serie A

Nonostante l’arrivo di Lisandro Magallan e la conferma di Luca Marrone, il Crotone resta vigile sul mercato dei difensori alla ricerca di un’occasione da cogliere nelle ultime settimane di mercato. In tal senso, rimane nei radar il nome di Neuhern Paz che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, piace anche allo Spezia. Sfida tra neopromosse, dunque, per il centrale argentino, che il Bologna è pronto a cedere nuovamente in prestito dopo l’esperienza di Lecce.

