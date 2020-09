SONDAGGIO CM.IT – Inter, Kante il sogno dei tifosi per il centrocampo

Inter a caccia del colpo a centrocampo: dopo Vidal, ad un passo dai nerazzurri, il sogno dei tifosi è N’Golo Kante

Con Arturo Vidal vicinissimo al ritorno in Italia, stavolta per vestire la maglia dell’Inter, abbiamo chiesto ai follower di Twitter di calciomercato.it su quale altro centrocampista dovrebbe puntare la dirigenza nerazzurra. Il sogno di mercato del 61,2% dei tifosi si chiama N’Golo Kante. Un vero e proprio plebiscito per il francese, che i follower sognano di vedere in Serie A. Molto più distanziati gli altri giocatori. Con il 14,7% l’ivoriano Seri è stato votato come seconda scelta. Al terzo posto c’è Thomas Partey dell’Atletico Madrid, scelto solo dal 12,4% degli utenti. Ultimo per votazioni è Tanguy Ndombele del Tottenham, che ha ricevuto l’11,8% dei voti.

