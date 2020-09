La Lega Serie A ha ufficializzato i venti impianti del prossimo campionato: per una squadra c’è la necessità di cambiare stadio

Lo Spezia non potrà giocare le prime gare di Serie A nel proprio stadio. E’ quanto si apprende dalla comunicazione ufficiale fatta dalla Lega sui venti impianti che ospiteranno il campionato in partenza. Il club ligure, alla prima stagione in A, non è riuscito a completare in tempo i lavori per l’adeguamento del proprio stadio e giocherà a Cesena le prime partite. La speranza della società è di riuscire ad ottenere il via libera per novembre quando la squadra di Italiano ospiterà la Juventus: per quella data si spera di poter avere il Picco nuovamente a disposizione.