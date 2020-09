Juventus, Pirlo ha discusso la tesi a Coverciano: ora ha il patentino

Oggi Pirlo ha discusso la tesi a Coverciano e ha ottenuto il patentino Uefa Pro: oltre al tecnico della Juventus, anche Italiano ha ottenuto l’abilitazione

Ora Pirlo ha, a tutti gli effetti, le carte in regola per essere l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico bresciano ha discusso la tesi a Coverciano, davanti alla commissione presieduta da Renzo Ulivieri ed ha superato e conseguito l’esame per il rilascio della licenza Uefa Pro. In mattinata, invece, aveva ha avuto la prova nelle cinque materie del corso: “Tecnica e tattica calcistica”, “Psicologia”, “Comunicazioni”, “Metodologia dell’allenamento” e “Medicina Sportiva”. Con la discussione della tesi “Il mio calcio”, Pirlo ha terminato il suo percorso formativo: mercoledì verrà pubblicata la valutazione finale.

Oltre ad Andrea Pirlo, nella giornata di oggi ha conseguito il patentino Uefa Pro anche l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano. La Serie A ha ufficialmente due nuovi tecnici.

