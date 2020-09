Calciomercato, UFFICIALE: Lucas Biglia riparte dalla Turchia

Nuova avventura per Lucas Biglia, che dopo essersi svincolato dal Milan a fine contratto ha firmato con un club turco

Lucas Biglia riparte dalla Turchia. L’argentino era ormai fuori dal progetto tecnico del Milan, si è svincolato in questi giorni e ora è pronto per una nuova avventura. Il classe ’86 ha firmato a zero con il club turco del Fatih Karagumruk: ieri l’arrivo in città, a Istanbul, oggi le visite mediche e poi la firma con l’ufficialità data dalla società su Twitter. Biglia lascia così l’Italia a parametro zero dopo le esperienza con Lazio e Milan, sceglie una squadra neopromossa in Super Lig che sta facendo un calciomercato a tinte italiane, vedi Viviano e Zukanovic..