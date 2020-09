Calciomercato Torino, svolta notturna per Torreira: le cifre dell’affare

Lucas Torreira potrebbe davvero tornare in Serie A. Possibile svolta nella trattativa tra Arsenal e Torino: cifre e modalità dell’affare

Potrebbe davvero arrivare il nuovo metronomo davanti alla difesa per il Torino. Si tratta di un tassello fondamentale nel gioco del neo tecnico Marco Giampaolo che vorrebbe riabbracciare l’ex doriano Lucas Torreira, ormai ai margini dell‘Arsenal e nel recente passato accostato già ad un ritorno in Serie A con Fiorentina e Roma interessate. Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’, Cairo pare aver finalmente deciso di modificare la tipologia di offerta da sottoporre ai ‘Gunners’. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Dal tardo pomeriggio di ieri, con ulteriore accelerata notturna la trattativa ha preso quota in maniera importante con le due società che ora lavorano su una cessione postdatata, dunque con obbligo di riscatto, o in alternativa su un trasferimento immediato a titolo definitivo, ma con pagamento rateizzato. Ben diverso dall’idea iniziale di prestito semplice di Cairo che ha dovuto cambiare in corsa viste anche le richieste dell’Arsenal che vorrebbe 24 milioni. L’affare sembra ora verso la fumata bianca sulla base di un pagamento in due rate, una adesso e l’altra tra 12 mesi, entrambe da 12 milioni di euro l’una.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, le ultime di CM.IT su Izzo: richiesta alta del Torino

Calciomercato Torino, assalto a Belotti: offerta da 50 milioni