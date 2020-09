Calciomercato Roma, ritorno Smalling | Indizio dal club

Un nuovo indizio per il ritorno di Smalling a Roma: il centrale britannico non ha partecipato al servizio fotografico del Manchester United

Il ritorno di Chris Smalling in giallorosso sembra prendere sempre più forza. Nella giornata di oggi, il centrale britannico non ha preso parte al servizio fotografico con l’emittente ufficiale del Manchester United. Come anticipato dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, la volontà del giocatore è quella di tornare a Roma. L’affare fra il club capitolino ed i ‘Red Devils’ potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro: il destino di Smalling è quello di tornare in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, operazione Zaniolo: l’aggiornamento del medico sociale

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: summit in sede

Calciomercato, Juventus-Giroud | “Contattato all’insaputa di Paratici”