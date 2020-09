Cristiano Ronaldo sarebbe frustrato per il mancato arrivo di Luis Suarez e l’attesa per il nuovo partner d’attacco

Sarà con ogni probabilità questa la settimana decisiva in casa Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Suarez. Come rivelato da Sabatino Durante a Calciomercato.it, l’attaccante sosterrà nei prossimi giorni il tanto chiacchierato esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario. In ogni caso, i tempi si preannunciano ancora lunghi e Pirlo sarà costretto a fare il suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera senza il nuovo attaccante. Dalla Spagna rimbalzano inoltre dei rumors riguardanti Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe infuriato per il mancato arrivo dell’uruguaiano e in generale per l’attesa del nuovo attaccante. Il 35enne sarebbe frustrato: stando al portale spagnolo, infatti, all’interno della Juve sono abbastanza pessimisti sulla firma di Suarez e Paratici avrebbe addirittura assicurato che il trasferimento è quasi impossibile, considerati gli ostacoli in aumento.

Calciomercato, Juventus tra Suarez e Dzeko | Le ultime

Contestualmente la Juventus non ha mai abbandonato la pista Dzeko. Come raccontato da Calciomercato.it, Roma e Napoli sono sempre più vicine a raggiungere l’accordo per il trasferimento di Milik. Un affare che sbloccherebbe definitivamente il colpo Dzeko: i bianconeri hanno già l’intesa con il bosniaco e restano alla finestra in attesa di novità sul fronte Suarez. Sono insomma giorni decisivi per il nuovo attaccante della Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

