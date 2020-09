Calciomercato Juventus, Suarez in bianconero | La ‘risposta’ di Chiellini

Le parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini tra la stagione alle porte e il calciomercato. Ecco la risposta sul possibile colpo Suarez

“L’augurio per la nuova annata è sicuramente la buona salute per dare una mano in campo, poi con la continuità arriverà sicuramente tutto il resto”. Così Giorgio Chiellini a margine di un evento. “Adesso inizia una nuova stagione che sarà strana e difficile – ha aggiunto il capitano della Juventus – Ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown, noi comunque partiremo come ogni anno per vincere. come ogni anno parte per vincere. Siamo molto fiduciosi, non vediamo l’ora di iniziare”. In conclusione Chiellini ha dribblato l’argomento Suarez: “Ha detto tutto Pirlo, no comment”.

