Calciomercato, Juventus-Giroud | “Contattato all’insaputa di Paratici”

La Juventus avrebbe contattato Olivier Giroud all’insaputa di Paratici. La rivelazione

C’è anche Olivier Giroud tra le alternative della Juventus in caso di mancato arrivo di Suarez e Dzeko. Negli scorsi giorni il club bianconero ha infatti sondato anche il centravanti francese di proprietà del Chelsea, che come anticipato da Calciomercato.it è stato offerto anche alla Roma proprio per l’eventuale successione del bosniaco. Intervenuto a “Casa Juventibus”, Luca Momblano ha innanzitutto escluso l’acquisto di Giroud in caso di arrivo in bianconero di Suarez: “Se arriva Suarez, non possiamo abbinargli Giroud, per quanto sia una possibilità di mercato per molte squadre”.

Il giornalista ha poi rivelato un importante retroscena riguardante Fabio Paratici: “Giroud è stato contattato dalla Juve all’insaputa di Paratici”. Un’indiscrezione che alimenta le voci di un possibile addio da parte del dirigente bianconero, nonostante la secca smentita della Juventus. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

