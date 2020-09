Il Manchester City starebbe per cambiare obiettivo: sul piatto dell’Atletico Madrid sono finito 94 milioni per portare Gimenez in Inghilterra

Sta scadendo il tempo per il Napoli. Gli azzurri hanno ricevuto un’importante offerta per Koulibaly da parte del Manchester City. Offerta che non è ancora stata accettata. Aurelio De Laurentiis si è sempre dimostrato un muro difficile da valicare e il centrale alla fine potrebbe così continuare la propria avventura al Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Guardiola ha bisogno di un difensore di spessore e stando alle ultime news provenienti dalla Spagna, le attenzioni sarebbero state rivolte altrove. I Citizens sarebbero pronti a tornare alla carica per Gimenez dell’Atletico Madrid: sul piatto dei Colchoneros – secondo quanto riporta As – sarebbe finita un’offerta da ben 89 milioni di euro più 5 di bonus. Le parti stanno trattando, con gli spagnoli che non vorrebbero privarsi del centrale uruguaiano. Ricordiamo che la clausola rescissoria di Gimenez è di 120 milioni di euro, una somma non certo lontana da quella presentata. Con l’acquisto del centrale dall’Atletico Madrid, per Koulibaly le porte del City sarebbero definitivamente chiuse.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milik, Roma e Napoli a un passo dall’accordo – Le ultime CM.IT

Calciomercato Juventus, niente De Sciglio: il Villarreal cambia obiettivo