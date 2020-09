SONDAGGIO CM.IT – È la Juventus la big a cui servono più rinforzi

Ad una settimana dall’inizio della Serie A, per i follower di ‘Calciomercato.it’, è la Juventus la big che necessita di maggiori rinforzi dal mercato

L’inizio del nuovo campionato di Serie A è alle porte: le protagoniste del calcio italiano, intanto, sono alle prese con il calciomercato. Secondo i follower di CM.IT su ‘Twitter’, fra le big della massima divisione italiana è la Juventus quella a cui servono maggiori rinforzi. I campioni in carica, quindi, per il 36,2% dei votanti sono più indietro sul mercato rispetto alle altre. A ruota dei bianconeri, poi, c’è la Roma: i giallorossi sono la squadra più incompleta per il 30,2% dei nostri follower. Appare migliore, invece, la condizione delle due milanesi, che sembrano essersi mosse con maggiore efficacia sul mercato. Per il 19,8% ed il 13,8% dei votanti, rispettivamente, Milan ed Inter sono le big a cui servono più rinforzi.