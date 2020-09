Scuola, il messaggio del premier Conte: “Studenti, fate la vostra parte”

Domani in molte regioni italiane il ritorno a scuola dopo l’emergenza coronavirus, il messaggio del primo ministro Giuseppe Conte

A 24 ore dalla riapertura delle scuole in molte regioni italiane, il primo ministro Giuseppe Conte ha voluto inviare un video messaggio su Twitter dedicato a studenti e insegnanti. “Sarà un momento di intensa emozione, che vivrò anch’io, come padre di un figlio che si accinge a tornare a scuola – ha spiegato – Ci saranno disagi all’inizio, ma voi studenti dovete fare la vostra parte, per rispettare le norme per tutelare la salute vostra e di chi vi sta vicino. Ringrazio gli insegnanti e i dirigenti scolastici per gli sforzi nei mesi del lockdown con la didattica a distanza e ringrazio le famiglie per i sacrifici sostenuti. Saremo tutti con voi, anche nei prossimi mesi”.