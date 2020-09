Psg, ko pesante: traballa Tuchel. Allegri è pronto!

Ancora una sconfitta per il Psg. Tuchel adesso rischia seriamente. Si scalda Massimiliano Allegri, da tempo nel mirino di Leonardo

Il ko in finale di Champions League non è bastato a far cambiare idea a Nasser Al-Khelaïfi su Thomas Tuchel, confermato per questa stagione sulla panchina del Psg.

Non è un segreto che Leonardo avrebbe voluto cacciare il tedesco per affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Idea che potrebbe adesso tornare nuovamente di moda.

La Ligue 1 è ripartita e per il Psg nel peggior dei modi: dopo la sconfitta contro il neo-promosso Lens, all’esordio, stasera è arrivato il secondo ko con il Marsiglia. Ai capitolino non è bastato l’esordio dal primo minuto di Florenzi. Neymar e compagni sono stati piegati da un gol di Thauvin. Massimiliano Allegri è libero e aspetta solo una chiamata, Leonardo aspetta il via libera di Al-Khelaïfi.

