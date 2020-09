Psg-Marsiglia, finale da corrida: 5 espulsi!

Finale da corrida in Psg-Marsiglia: rissa in campo e ben cinque calciatori espulsi per una partita nervoso fin dal primo tempo

Finisce 1-0 per il Marsiglia il classico francese con il Psg, ma soprattutto finisce in rissa e con ben cinque espulsi. Tra la squadra di Tuchel e quella di Garcia nervi tesi fin dall’inizio con Di Maria accusato di sputo e Neymar che rivela insulti razzisti. Nella ripresa però gli animi si fanno ancora più incandescenti e in pieno recupero scoppia una vera e propria rissa dopo un fallo (l’ennesimo) su Payet. Nessuno dei calciatori in campo mantiene la calma e così il direttore di gara è costretto ad estrarre ben cinque volte il cartellino rosso. A finire anzitempo negli spogliatoi sono Kurzawa, Amavi, Benedetto, Paredes e Neymar.

LEGGI ANCHE >>> PSG, annuncio di Neymar sul suo futuro