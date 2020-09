Napoli, ora è UFFICIALE: annullata l’amichevole con lo Sporting CP

La decisione era nell’aria, ma ora è ufficiale: annullata l’amichevole fra Sporting CP e Napoli, alcuni giocatori dei lusitani positivi al Covid-19

Niente da fare per la partita in programma questa sera alle ore 20.30 fra Napoli e Sporting Clube de Portugal: l’amichevole è stata ufficialmente annullata a causa del ‘Covid-19’. Alcuni giocatori del club lusitano, infatti, sono risultati positivi nell’ultimo ciclo di tamponi prima del match. I partenopei si alleneranno a Lisbona, invece di giocare la partita. Il Napoli ha comunicato la decisione di annullare l’amichevole sui propri canali social ufficiali.

Anche lo Sporting CP ha informato riguardo alle motivazioni che hanno portato all’annullamento della partita: “L’amichevole con il Napoli è stata annullata su indicazione della Direzione generale della Salute perché non sono soddisfatte “le condizioni necessarie per lo svolgimento della partita. Le Autorità Sanitarie a livello nazionale, regionale e locale hanno preso questa decisione a seguito della “valutazione del rischio, in considerazione del risultato ottenuto in un test SARS-CoV-2”, nell’adempimento delle proprie competenze. Infine, Sporting CP si rammarica delle conseguenze per tutti i suoi partner, sostenitori e partner per non aver giocato la partita”.

La SSC Napoli comunica che l’amichevole con lo @Sporting_CP, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di alcuni calciatori del club portoghese. pic.twitter.com/ZL49Y4FXqk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 13, 2020

