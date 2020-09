Fantacalcio, i portieri di Serie A: ecco su chi puntare

Scopriamo i portieri da prendere per il prossimo fantacalcio. Il prossimo weekend ritrona la Serie A. Donnarumma una garanzia. Ok Cragno e Musso

Pochi giorni e la Serie A 2020/2021 avrà inizio e con essa molti fantacalcio. La voglia di tornare a giocare è tanta e diverse leghe non hanno alcuna intenzione di aspettare la chiusura del calciomercato. Scegliere il portiere giusto può certamente fare la differenza e rispetto alla passata stagione sembrano esserci davvero molte più insidie.

Fantacalcio, nessun problema con Donnarumma

Le big si presentano con più incertezze: la Lazio, ad esempio, ha acquistato Reina, che troverà spazio nel corso della stagione al pari di Buffon. Szczesny e Strakosha vanno dunque assolutamente presi in coppia per non correre alcun rischio. Lo stesso vale per Pau Lopez e Meret: qui la situazione è ancora più complessa perché rischiano di perdere il posto per Mirante e Ospina. L’Inter giocherà certamente con Handanovic titolare ma lo scorso 14 luglio lo sloveno ha compiuto 36 anni, meglio prendere anche Radu.

Nessun problema, invece, per Gianluigi Donnarumma, che le giocherà tutte, salvo infortuni.

All’Atalanta Sportiello partirà titolare perché Gollini è ancora ai infortunato.

Il secondo in una big è dunque praticamente d’obbligo, fatta eccezione, forse, per l’estremo difensore del Milan.

Fantacalcio, Musso a caccia di conferme

Se si vuole azzardare un portiere delle medio-piccole le certezze sono rappresentate da Musso, destinato a far ancora bene, e Sirigu, che dopo il mal di pancia, difenderà i pali del Torino. Ottima idea anche Cragno del Cagliari. Un passo più indietro Dragowski, che può far bene così come Silvestri.

Se non si dovesse puntare sui big munirsi delle griglia portieri, per alternare i titolari in base a chi gioca in casa (la speranza di tutti è di rivedere presto il pubblico), può risultare fondamentale. Musso-Cragno, ad esempio, formano una coppia perfetta, al pari di Dragowski-Skorupski. Guardiamo le migliori (38 partite in alternanza)

Gollini-Silvestri

Montipò-Cordaz

Skorupski-Dragowski

Cragno-Musso

Perin-Audero

Donnarumma-Handanovic

Strakosha-Zoet

Szczesny-Sirigu

Ospina-Sepe

Pau Lopez-Consigli

